Premier League : West Ham se prend à rêver

La défaite d'Everton à Chelsea fait le bonheur de West Ham, qui confirme également sa magnifique saison en Premier League. Après 28 journées, les Hammers prennent la cinquième place en se jouant de Leeds 2-0. Ils sont le deuxième club de Londres, à deux petits points seulement des Blues, quatrièmes, tout en comptant un match de moins. Virtuellement, ils sont donc qualifiés pour la Ligue des Champions. Si cette folle éventualité venait à devenir réalité, ce serait la première fois de l'histoire du club. Battus d'un seul but à Manchester City la semaine dernière (2-1), les joueurs de David Moyes ont été très réalistes lundi pour faire la différence en première période. C'est leur huitième victoire sur les onze derniers matchs de championnat.Tout s'est bouclé en moins de dix minutes : une ouverture du score de Jesse Lingard qui a bien suivi son penalty repoussé par Meslier (21eme), le joueur prêté par MU inscrivant ainsi son quatrième but en six matchs ; puis le break de Craig Dawson (2-0, 28eme), héros du soir puisqu'il a également sauvé le 2-1 sur sa ligne en toute fin de partie (86eme). Marcelo Bielsa en était quitte pour hurler de rage sur le bord dans les dernières minutes, preuve de la frustration totale créée par cette adversité de West Ham (17 tirs et 66% de possession pour les visiteurs), qui aurait tout de même pu inscrire un troisième but sur une magnifique frappe lointaine de Fornals échouant pleine barre (52eme). A l'inverse, Leeds, dominateur en début de partie, a inscrit deux buts logiquement refusés.