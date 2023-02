Premier League : West Ham et Chelsea se quittent dos à dos

Ce samedi en début de journée, West Ham était opposé à Chelsea pour le compte de la 23ème journée de Premier League. Ce derby londonien s'est conclu sur un match nul 1-1.

Le début de match était très intense. Les joueurs de Chelsea, forts de cinq recrues titulaires (Badiashile, Enzo Fernandez, Madueke, Joao Felix, et Mudryk) ont décidé de rentrer tambour battant dans la rencontre. Cet engagement a d'ailleurs coûté la rencontre à Lucas Paqueta, contraint de céder sa place après un coup reçu par Loftus-Cheek. Il a été remplacé par Tomas Soucek à la 14ème minute de jeu. Deux minutes plus tard, les Blues ont ouvert le score. Après un centre d'Enzo Fernandez, Joao Felix a inscrit son premier but avec Chelsea pour mettre son équipe sur orbite. Mais ce premier but depuis trois matchs aura fait reculer les joueurs de Graham Potter. A la demi-heure de jeu, l'ancien joueur des Blues, Emerson Royal, a égalisé grâce à un service de Jarrod Bowen.

En seconde période, le match a pris une tournure plutôt ennuyeuse, et il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Cependant, à dix minutes du terme, les Hammers pensaient tenir la victoire lorsque le Tchèque Tomas Soucek a propulsé le ballon au fond des filets. La VAR est revenue sur la décision de ses arbitres et a annoncé un hors-jeu. Le match s'est donc fini sur un match nul 1-1.

Ce point n'arrange aucune des deux équipes. Chelsea reste bloqué à la neuvième place et ne se rapproche pas des places européennes. West Ham prend un point important dans la quête du maintien et se place 15ème.