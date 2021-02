Troisième du classement de Premier League, Manchester se rendait sur la pelouse de l'avant-dernier ce dimanche, avec l'ambition a priori légitime de faire le plein de points. Mais les Red Devils ont été surpris par les Baggies, qui signaient l’ouverture du score de manière très précoce avec un but dès la 2e minute. Un bon centre de Gallagher pour Diagne permettait à ce dernier de remporter son duel face à Lindelof pour mettre un gros coup de crâne qui allait permettre aux siens de faire la course en tête. Manchester United prenait dès lors le jeu à son compte et multipliait les centres dans la surface des locaux, sans pour autant parvenir à trouver la faille. C'est finalement à une minute du repos que les hommes de Solskjaer trouvaient la clé. Et c'est sur un centre que la situation allait se débloquer. Mis sur orbite par Maguire à gauche de la surface,La rencontre continuait avec les mêmes paramètres dans le second acte et United, dominateur, croyait obtenir un penalty à l'heure de jeu, quand un coup franc lointain de Fernandes, Maguire s'écroulait dans le rectangle adverse après un duel avec Ajayi. Monsieur Pawson sifflait un penalty avant d'aller voir la vidéo et se rétracter dans la foulée. Mais les Red Devils insistaient et à 20 minutes du terme, un défenseur de West Brom repoussait un tir de McTominay sur sa ligne après un premier arrêt de Johnstone sur un corner des visiteurs. Des visiteurs qui s’enhardissaient parfois, comme quand Diagne pressait Maguire avant de perdre son duel face à David De Gea. En fin de rencontre, un centre à ras de terre de Furlong était mal repris par l'intenable Diagne qui ne cadrait pas, alors que Manchester ne trouvait toujours pas de solution.