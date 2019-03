Premier League: Watford crucifie Leicester

Watford s'est imposé à domicile dans les dernières secondes contre Leicester (2-1), à l'occasion de la 29e journée de Premier League. Troy Deeney avait ouvert le score dès le début de la rencontre pour les locaux (5e) mais Jamie Vardy a égalisé dans le dernier quart d'heure pour les Foxes (75e).

C'est finalement Andre Gray qui inscrit le but de la délivrance dans le temps additionnel pour les Hornets (90+2). Watford (8e) revient à égalité de points avec Wolverhampton. Leicester (11e) stagne dans le ventre mou du championnat.

À noter la sortie sur blessure de Vardy quelques minutes après son but.

