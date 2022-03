Crée au mois d'avril 2021, le Hall of Fame de la Premier League se remplit à vitesse grand V. Après que Thierry Henry et Alan Shearer ont ouvert le bal, plusieurs autres gloires du championnat anglais ont depuis ajouté leurs noms à la liste où figurent également les Dennis Bergkamp, Steven Gerrard et autres David Beckham ou Roy Keane. Cette fois, c'est au tour de Patrick Vieira d'y entrer. Mais pas que...



Membre de la fameuse équipe des "Invincibles" d'Arsenal en 2004, celui qui a porté le maillot des Gunners de 1996 à 2005 a confié que c'était pour lui un "accomplissement fantastique", lui qui s'est alors souvenu de ses débuts ballon au pied "au Sénégal ou en banlieue parisienne". Il devient donc le troisième joueur tricolore à faire partie du gratin, tout comme Thierry Henry et Eric Cantona (sans oublier Arsène Wenger).

Rooney aussi

Mais Patrick Vieira n'est pas le seul à avoir eu l'honneur de faire partie du Hall of Fame puisque Wayne Rooney a lui aussi été intronisé. Deuxième meilleur marqueur de l'histoire du championnat avec 208 buts en 491 sorties, il a également glané cinq titres de champion de PL avec Manchester United.