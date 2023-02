Vers un retour de Mason Greenwood dans l'effectif de Manchester United ? Tandis que l'attaquant des Red Devils a vu les charges à son encontre être abandonnées récemment, lui qui était poursuivi depuis début 2022 pour tentative de viol et d'agression, il pourrait bien revenir dans l'effectif des Mancuniens. Toujours lié contractuellement à United, il peut donc postuler pour un retour dans le groupe et Erik Ten Hag aurait d'ailleurs repris contact avec lui en vue d'un éventuel come-back.

Greenwood a apprécié la main tendue

D'après les informations du média The Sun, le coach néerlandais aurait appelé l'attaquant récemment pour avoir un premier contact avec. Cet appel a été le premier échange entre les deux hommes, étant donné que depuis l'arrivée de Ten Hag l'été dernier, Greenwood passait par un intermédiaire pour ses échanges avec son club. "Mason a passé une longue période avec très peu - voire aucun - contact de la part du club. Le fait que le manager l'appelle était donc un grand pas pour lui et il l'a vraiment apprécié. Le manager lui a demandé comment il se sentait physiquement et mentalement et lui a dit qu'il était heureux que les charges aient été abandonnées. Il a pensé que c'était la bonne chose à faire de prendre contact avec Mason. Mais il a été clair que ce sera le club plutôt que lui qui décidera si Mason peut jouer pour United à nouveau", a confié une source au média anglais. Alors un possible retour de Greenwood dans l'effectif de Manchester United aura-t-il lieu ? Rien n'est sûr pour le moment.