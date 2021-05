Premier League : United retarde le sacre de son voisin, Arsenal s'accroche à son rêve européen

Manchester United ne compte pas laisser City célébrer son titre de sitôt. Au lendemain de la défaite des hommes de Pep Guardiola face à Chelsea (1-2), les Red Devils se sont imposés à Aston Villa pour revenir à dix points avec un match en moins (1-3). Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer se sont employés pour enchaîner un 14eme match sans défaite. Menés au score par l'ouverture du score précoce de Bertrand Traoré, ils ont renversé les Villans en marquant trois buts lors de la seconde période. Bruno Fernandes sur pénalty, Mason Greenwood et Edinson Cavani après être entré en jeu ont trompé Emiliano Martinez. La journée aurait pu être parfaite si Harry Maguire n'était pas sorti sur blessure durant la seconde période d'un match qu'Aston Villa a terminé à dix après l'expulsion d'Ollie Watkins.

West Ham voit la Ligue des Champions s'éloigner

Plus tard dans la journée, Arsenal s'est aussi imposé sur le score de 3-1. Face à West Bromwich, les hommes de Mikel Arteta ont rebondi après l'élimination en demi-finale de la Ligue Europa. Avant la pause, Emile Smith-Rowe et Nicolas Pépé ont donné deux buts d'avance aux Gunners. Si Matheus Pereira a réduit l'écart peu après l'heure de jeu, ce n'était pas assez. En toute fin de match, Willian a même inscrit son premier but avec les Gunners en Premier League. Ce résultat condamne définitivement West Bromwich à la relégation alors qu'Arsenal n'a plus que quatre points de retard sur Tottenham et la septième place qui est qualificative à la Ligue Europa Conference. Everton est toujours intercalé entre les deux clubs du nord de Londres. Les hommes de Carlo Ancelotti ont pris le meilleur sur West Ham grâce à une réalisation précoce de Dominic Calvert-Lewin (0-1). Avec ce revers, les Hammers voient le rêve d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions s'éloigner. Ils ont désormais cinq points de retard Leicester.