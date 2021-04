Si la Super League a échouée, elle aura soulevée une grande question sur l'avenir du football européen et de la Premier League. Le projet concurrentiel de la Ligue des Champions a été décrié par un grand nombre mais certains semblent d'accord pour dire"qu'il faut du changement, d'une manière ou d'une autre".

Premier League : fusion avec le Championnat d'Ecosse ?

C'est en tout cas l'avis de David Moyes, le manager de West Ham, qui propose une refonte de la Premier League avec l'intégration des clubs écossais. "La Premier League est un très bon produit, mais les grands clubs ont trop de matches, alors pourquoi ne pas avoir une Premier League 1 et une Premier League 2 ? Pourquoi ne pas inviter les Rangers et le Celtic dans la Premier League 2 ? Pourquoi ne pas unifier le Royaume-Uni ?", a t-il exprimé à la veille de la rencontre contre Chelsea.



Le technicien écossais a estimé que cela pouvait être une solution pour alléger le calendrier des clubs "en enlevant deux clubs de la Premier League 1 pour les mettre en Premier League 2, afin de gagner quelques semaines".