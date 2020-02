Et si c’en était fini des buts refusés pour quelques centimètres de hors-jeu ? Depuis l’introduction du VAR, de nombreux cas ont été moqués. Et le foot anglais souhaite réagir. Lors de l’assemblée générale de la Premier League, tenue mardi, le nouveau patron du championnat, Richard Masters, a reconnu que l’utilisation du VAR pouvait être amélioré, notamment en ce qui concerne les situations de hors-jeu.



Ainsi, une « tolérance » pourrait être introduite à la règle concernant ce domaine. La question sera en tout cas posée, « pour voir si on veut des hors-jeu très précis au niveau de l'aisselle ou du talon, ou si on veut introduire une certaine tolérance. C'est une sorte de défi technique ». L’assistance vidéo dans son ensemble devrait, quoiqu’il arrive, être « là la saison prochaine », a conclu Masters.