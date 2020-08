Maigre lot de consolation pour Kevin De Bruyne. Le milieu belge, éliminé de la Ligue des Champions au stade des quarts de finale par l'OL samedi soir, a été désigné meilleur joueur du Championnat anglais sur la saison écoulée. L'ancien de Chelsea, qui faisait partie des 7 éléments retenus (en compagnie de Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané, Danny Ings, Nick Pope et Jamie Vardy) succède au Néerlandais Virgil van Dijk (Liverpool). Auteur notamment de 13 réalisations, l'international belge a égalé avec vingt passes décisives le record de Thierry Henry datant de la campagne 2002-2003. Le Belge avait déjà été élu "Player of the Year" par les lecteurs du site de la BBC. Un plébiscite donc, qui ne consolera sans doute pas le joueur.