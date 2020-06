Premier League : Un Tottenham / United à l’accent frenchie

La Premier League redémarre fort. Après la victoire nette de Manchester City contre Arsenal (3-0), la trentième journée de Premier League est lancée par un choc. Le Tottenham de José Mourinho reçoit Manchester United. En cas de succès, les Mancuniens rejoindront Chelsea à la quatrième place. Tottenham pourra au contraire sortir d’une décevante huitième position et se rapprocher de leurs adversaires du soir.

Gros retours en vue

Cette affiche anglaise nous permettra de revoir plusieurs joueurs de retour de blessure. Côté Manchester, on retrouvera avec plaisir Paul Pogba et Marcus Rashford. Les deux joueurs auraient pu ne pas finir la saison, mais c’était sans compter l’arrêt du championnat. Anthony Martial devrait aussi être titulaire. Mourinho pourra quant à lui compter sur Lloris dans les buts, Aurier, Sissoko et Ndombele sur le terrain. Une partie jouée avec l’accent frenchie donc. Kane est de retour en pointe de l’attaque des spurs.

Le dernier match entre les deux formations a accouché d’une victoire mancunienne à Old Trafford (2-1). Rashford avait inscrit un doublé contre une réalisation de Dele Alli. Le milieu anglais est suspendu pour ce soir.

Les équipes probables :

Tottenham (4-3-3): Lloris ; Aurier, Davies, Alderweireld, Sanchez ; Dier, Sissoko, Ndombele ; Son, Lucas Moura, Kane.

Manchester United (4-4-2): De Gea; Shaw, Lindelöf, Maguire, Wan-Bissaka ; McTominay, Fred, Bruno Fernandes, Pau Pogba ; Rashford, Martial.