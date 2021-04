Premier League : Un Prince fait décaler un match

Pour bon nombre de Britanniques, le samedi 17 avril 2021 sera un jour de deuil. Après la disparition du prince Philip le 9 avril dernier, les obsèques de l'époux de la reine Élisabeth seront organisées à Windsor, à partir de 15h (16h heure française). Une cérémonie qui sera retransmise en direct sur différents médias. Pour permettre au plus grand nombre de la suivre, la Premier League a remanié son calendrier et décaler la rencontre entre Wolverhampton et Sheffield United à 21h15, le même jour.

Prévu à 13h30, le match entre Newcastle et West Ham est quant à lui maintenu, tout comme la demi-finale de FA Cup entre Leicester City et Southampton (18h30). Du côté de l’Écosse, de nombreuses rencontres du quatrième tour de Cup ont été reprogrammées. C'est notamment le cas du choc entre les Glasgow Rangers et le Celtic Glasgow, repoussé au dimanche 18 avril, à 16h. Pour le reste, plusieurs matchs ont été avancés au vendredi.

As a mark of respect for His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh, the #PL has rescheduled the match between @Wolves & @SheffieldUnited, due to be played on Saturday 17 April at 15:00 BST, to kick off later in the day at 20:15 BST

More: https://t.co/igH2WpHtdh pic.twitter.com/S8ifUSFiio

— Premier League (@premierleague) April 12, 2021