Il y a une semaine, Liverpool s’offrait le scalp de Manchester City (1-0) en sortant l’une de ses meilleures prestations de la semaine. Ce samedi, en revanche, les Reds ont fourni une prestation indigne de leur rang. À la ramasse, ils ont réussi « l’exploit » de tomber chez le dernier du classement, Nottingham Forest.

Liverpool ne méritait pas mieux

Le promu n’avait signé qu’un seul succès depuis sa remontée dans l’élite. Il a donc attendu la réception du géant red aux pieds d’argile pour regouter à la victoire. Et le plus surprenant, c'est que les trois points récoltés sont parfaitement mérités. Évoluant habilement en contre, Forest aurait pu l’emporter plus largement, sans les nombreuses parades d’Alisson sur sa ligne. Le portier brésilien a effectué plusieurs arrêts, mais il n’a pas pu neutraliser la frappe de Taiwo Awoniyi à la 55e minute de jeu. À la suite d’un coup franc, l’attaquant nigérian délivrait les siens sur une reprise en deux temps. Le City Ground a alors explosé. Pour Liverpool, ce dénouement était dur à avaler, d’autant plus que les Merseysiders avaient été proches de débloquer la situation juste avant. Mohamed Salah s’était retrouvé en position avantageuse, mais il a loupé sa reprise du gauche. Un manqué dont il n'est pas coutumier.

Van Dijk a manqué d’égaliser pour les Reds

A 1-0, on s’attendait à ce que LFC se rebiffe et mette la pression sur la défense adverse. Il n’en a rien été. Les alertes sur les buts de Nottingham ont été très rares. Seul Virgil Van Dijk est parvenu à faire parcourir des frissons dans le camp de Nottingham. D’abord sur une volée non cadrée (90e) puis sur une tête à bout portant (93e), sur laquelle le gardien Henderson a réussi une parade magnifique. Au final, Liverpool a donc dû s’incliner. Il s’agit de son troisième revers de l’exercice. Les Reds, qui n’ont gagné aucun de leurs cinq derniers matches en déplacement, pourraient se retrouver à 14 points de la 1e place à l’issue de cette journée. Le titre de champion parait d’ores et déjà inaccessible.