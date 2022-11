A une époque, un entraîneur remercié en profitait pour s'offrir une pause et patientait tranquillement jusqu'à la saison suivante pour éventuellement reprendre du service. Aujourd'hui, les rapides rebonds sont fréquents. Le cas de Julen Lopetegui le démontre.



Depuis samedi, l'Espagnol est officiellement le nouvel entraîneur de Wolverhampton, un mois quasiment jour pour jour après avoir été viré du FC Séville et remplacé par Jorge Sampaoli qui avait laissé tomber l'OM le 1er juillet...

Une Ligue Europa avec Séville, un échec au Real Madrid

Pourquoi les Wolves, 19e de Premier League, sont allés chercher le technicien de 56 ans ? "Julen est un entraîneur de haut niveau, avec une excellente expérience du football d'élite", a commenté Jeff Shi, le président du club anglais.



Julen Lopetegui, qui n'est resté que quatre mois au Real Madrid (juillet à octobre 2018), après son passage à la tête de la sélection espagnole entre 2016 et 2018. Avec Séville, il a remporté la Ligue Europa en 2020.