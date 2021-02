Premier League : Un arbitre menacé de mort

We can confirm that Tomas Soucek’s red card in Saturday’s Premier League fixture against Fulham has been overturned on appeal.

— West Ham United (@WestHam) February 8, 2021

Mike Dean a le soutien de la PGMOL

Bien connu des Anglais, Mike Dean fait parfois des choix qui ne plaisent pas à tous les supporters. Et certains d'entre eux ont franchi les limites en menaçant l'arbitre et sa famille de mort. Récemment, le 3 février, Mike Dean a fait polémique en attribuant un carton rouge à Jan Bednarek, défenseur de Southampton, deux minutes après le début du match. Manchester United avait alors remporté 9-0 ce match de la 22eme journée de Premier League. Quelques jours plus tard, le samedi 6 février lors d'un match entre West Ham United et Fulham, c'est au tour de Tomas Soucek, milieu de West Ham, de recevoir un carton rouge. Ces deux expulsions n'ont pas plu, ni aux différents supporters, ni aux clubs qui ont fait appel. Et ils ont eu raison, puisque les deux cartons rouges imposés par Mike Dean ont été annulés.À la suite de ces menaces, l'arbitre a décidé de porter plainte auprès de la police anglaise et de ne pas officier lors des matchs de ce week-end. Une décision soutenue malgré tout par la PGMOL, l'organisation qui vérifie l'arbitrage du football professionnel en Angleterre :a affirmé Mike Riley, le chef de cette organisation. Si Mike Dean fait une pause en Premier League, il se charge néanmoins du 5eme tour de la FA Cup, entre Leicester City et Brighton & Hove Albion, mercredi 10 février.