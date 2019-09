Premier League: Trois Citizens nommés pour le joueur du mois

La Premier League a dévoilé l’identité des 6 candidats au trophée de joueur du mois.

Révélation du début de saison, l’attaquant de Norwich Teemu Pukki (5 buts en 4 matches) est nommé en compagnie de trois joueurs de Manchester City (Sergio Agüero, Raheem Sterling et Kevin de Bruyne) de Roberto Firmino (Liverpool) et d’Ashley Barnes (Burnley).

