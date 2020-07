Premier League : Tottenham s'impose de justesse face à Everton

Son aurait pu aggraver le score



La 33ème journée de Premier League offrait une belle rencontre, sur le papier, entre Tottenham et Everton. L'effectif dirigé par José Mourinho face à celui sous la direction de Carlo Ancelotti, deux entraîneurs à l'expérience considérable.. Au coup d'envoi, le technicien portugais avait pris la décision de titulariser Hugo Lloris et Moussa Sissoko, mais pas Tanguy Ndombele. Le seul but de la rencontre a été bien heureux et inscrit contre son camp par le malheureux Michael Keane. Après un pivot et une frappe sèche de Giovani Lo Celso, le joueur d'Everton, des bras, a dévié le ballon au fond des filets de son gardien, pris à contre pied.Avec une avance au score à la pause, Tottenham a cherché à accroître son avantage, mais s'est surtout signalé par un manque de précision dans le dernier geste. Heung-Min Son, par exemple, a échoué devant Jordan Pickford dans son duel alors qu'il avait pris de vitesse Mina (54ème). 10 minutes plus tard, l'attaquant n'a pas connu plus de réussite quand le portier d'Everton a repoussé sa frappe croisée ajustée depuis la gauche de la surface (65ème). A la 81ème, Calvert-Lewin a réalisé une jolie aile de pigeon qui n'a pas su tromper Hugo Lloris, bien présent dans sa surface.