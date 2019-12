Pourtant pas blessé, Tanguy Ndombele n’est pas dans le groupe de Tottenham qui affronte Brighton cet après-midi.

Opposé à Brighton pour le compte du Boxing Day ce jeudi (19e journée de Premier League), Tottenham a vu les visiteurs ouvrir le score à la 37e minute sur un coup franc très bien exécuté par Gross pour Webster, qui gagnait son duel aérien avec Alderweireld avant de catapulter le cuir au fond., puisque les Spurs égalisaient tôt dans le second acte. Avec un Lucas besogneux devant le rectangle adverse. Kane héritait du cuir et s'y reprenait à deux fois pour remettre les deux formations à égalité. Tottenham n'en restait pas là. Et c'est le chouchou de Mourinho, Dele Alli, qui donnait l'avantage aux siens à 20 minutes du terme. L'inspiration est venue d'Eriksen, qui mettait Aurier sur orbite, l'ancien parisien remisait en une pour Alli, dont la reprise du droit faisait mouche pour le 2-1. Les Spurs profitaient des espaces en fin de match, mais le score n'allait plus évoluer pour autant. 2-1, Tottenham et ses stars contaminées par la grinta de Mourinho renversent Brighton.