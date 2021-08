Un homme au cœur de la tempête. Pour ce choc Tottenham-Manchester City pour le compte de la 1ere journée de Premier League, la performance d'Harry Kane allait forcément être scrutée. Sauf que l'attaquant londonien n'était pas disponible pour la rencontre, car jugé trop juste physiquement par son entraîneur, lui qui a raté plusieurs séances d'entraînement avec les Spurs pour forcer son départ à City... Autre joueur à être surveillé, la recrue citizienneL'international algérien s'offrait d'ailleurs un gros raté à la 35e minute avec une reprise non cadrée sur un service en retrait signé Sterling. Mais aucun but n'allait être inscrit avant le repos dans cette partie, malgré plusieurs opportunités de part et d'autre. L'ouverture du score interviendra en seconde période et elle n'était ni l’œuvre de Grealish, ni celle de Kane. Grealish voulait jouer les sauveurs de sa nouvelle équipe à un quart d'heure de la fin, mais butait sur Lloris, alors que Ferran Torres ne cadrait pas face aux cages du portier français, qui devait encore intervenir face à De Bruyne en fin de match. Mais le score n'allait plus évoluer et Harry Kane ou pas, les Spurs font tomber le champion (1-0).