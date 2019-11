Premier League: Tottenham rejoint à la 98e minute, Gomes gravement blessé

Everton a arraché le nul face à Tottenham (1-1) dimanche, pour le compte de l'ultime match de la 11e journée de Premier League. Dele Alli a ouvert le score peu après l'heure de jeu (63e) pour les Spurs, puis Cenk Tosun a égalisé à la 98e minute, la grave blessure d'Andre Gomes (79e) ayant provoqué 12 minutes de temps additionnel. Tottenham, qui n'a plus gagné depuis quatre matches, est 11e avec 13 points (à quatre unités d'Arsenal, cinquième). Everton est 17e et premier non-relégable avec seulement deux points de retard - et trois longueurs d'avance sur le 18e, Southampton.