Décidément, Tottenham n’arrive plus à avancer en Premier League. Ce samedi, l’équipe londonienne a concédé le nul à l’occasion du derby face à Watford, portant à quatre son nombre de matchs consécutifs sans victoire. Malgré une nette mainmise dans le jeu, et aussi 17 tirs tentés, les hommes de José Mourinho n’ont jamais trouvé la solution aux avant-postes. À l’exception d’une frappe de Son-Heung Min (62eme), passée au-dessus, ils ne sont d’ailleurs offert aucune vraie occasion dans cette partie.

Tottenham peut remercier Gazzaniga

Les Spurs ont donc dû essuyer le nul. Et, ils auraient même pu s’incliner sans le pénalty détourné par leur gardien Paulo Gazzaniga (70eme). Lors de ce qui était probablement sa dernière rencontre comme titulaire vu qu’Hugo Lloris est en passe de reprendre la compétition, le portier argentin a sauvé la mise aux siens en remportant son duel avec Troy Deeney. Ses coéquipiers peuvent le remercier, de même que Mourinho. Après des débuts encourageants dans le nord de Londres, The Special One ne maitrise plus rien désormais. Et la sortie tapageuse à la 73e minute de Dele Alli, mécontent d’être remplacé, en est une preuve supplémentaire.