Premier League : Tottenham-Fulham reporté en raison du coronavirus

Les détails d'une nouvelle date confirmés plus tard

Nous pouvons confirmer que notre match à domicile de Premier League contre Fulham, prévu ce soir (mercredi 30 décembre), a été reporté. La Premier League nous a informés de la décision cet après-midi, Fulham ayant demandé le report en raison du nombre de cas positifs au COVID-19 parmi leurs joueurs et leur personnel. Tout le monde à Tottenham Hotspur adresse ses meilleurs vœux à Fulham pour un rétablissement rapide et sûr à tous ceux qui sont touchés. Les détails d'une nouvelle date pour la rencontre seront confirmés en temps voulu."

Le Club peut confirmer que le match à l'extérieur de ce soir à Tottenham Hotspur a été reporté. Cela fait suite à un certain nombre de joueurs du club et du personnel de la première équipe qui ont renvoyé des résultats positifs des derniers tests au Covid-19 cette semaine.

Cette décision fait suite aux discussions avec la Premier League", peut-on notamment lire sur le site officiel. Face à l'augmentation des cas de Covid-19, le championnat d'Angleterre pourrait être mis en pause possiblement durant deux semaines.





















Un nouveau report en Premier League. Lundi, la rencontre entre Everton et Manchester City avait été reportée pour motif de cas nombreux de coronavirus dans l'effectif des Citizens. Ce mercredi, c'est la rencontre entre Tottenham et Fulham qui ne pourra pas se dérouler, pour un motif similaire. Il est à noter que lundi, la Premier League révélait que 18 joueurs du championnat avaient été testés positifs, après les tests de 1 479 joueurs et membres du personnel des clubs. Dans un communiqué publié sur son site officiel, Tottenham affirme la nouvelle :Fulham, lui aussi, a communiqué au sujet du report de la rencontre. "