Son Heung-Min n’a pas terminé dimanche la rencontre opposant sa formation de Tottenham à Chelsea en Premier League. L’international sud-coréen a écopé d’un rouge direct à vingt-cinq minutes de la fin. Il s’était essuyé les crampons sur Antoine Rudiger et l’arbitre lui a montré le chemin des vestiaires après s’être fait aider par l’assistance vidéo. La décision semblait logique. Et pourtant, les Spurs ont décidé de faire appel.



Ce lundi, José Mourinho, le coach de l’équipe londonienne, a confirmé que ses responsables vont tenter d’annuler la sanction. Ces derniers espèrent probablement la même issue qu’il y a deux mois lorsque Son avait été innocenté par la FA suite au rouge qu’il avait reçu contre Everton. Le tacle que le joueur avait commis sur André Gomes avait été jugé involontaire, même si le milieu portugais s’était gravement blessé sur le coup. Il n’est pas sûr cependant que Tottenham obtienne gain de cause une deuxième fois.