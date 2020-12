Premier League : Tottenham et Liverpool tenus en échec

Cette douzième journée de Premier League n'est décidément pas un long fleuve tranquille pour les leaders. Au lendemain du revers de Chelsea à Everton (1-0), les deux premiers Tottenham et Liverpool ont ainsi été contraints au nul. Les partenaires de Hugo Lloris, d'abord, ont longtemps mené à Crystal Palace, grâce à une frappe lointaine de Kane et surtout une bévue du gardien (23eme). Mais le capitaine des Bleus n'a pas été exempt de tout reproche non plus sur l'égalisation tardive des locaux, devant les 2 000 spectateurs autorisés à revenir dans la région de Londres.



C'est Jeffrey Schlupp qui a profité du ballon relâché sur coup franc, dans ses pieds, pour marquer à bout portant (1-1, 81eme). En fin de rencontre, presque dans la foulée, Guaita s'est bien rattrapé face à Kane en réussissant une sublime parade réflexe sur sa ligne (86eme).



Toujours à Londres, du côté de Fulham, c'était plus compliqué encore pour Liverpool, qui à l'inverse a dû attendre les derniers instants pour revenir sur un penalty de Mohamed Salah. Alors que Bobby Reid avait ouvert le score en première période (25eme), l'Egyptien a profité d'une décision très généreuse de l'arbitre pour une main dans le mur, sur un coup franc. Alphonse Areola, pas loin de détourner la tentative, a ensuite sauvé les siens face à Curtis Jones, qui avait remonté tout le terrain ballon au pied (84eme). La bonne affaire est pour Southampton, vainqueur de Sheffield (3-0) et qui revient à deux points du duo de tête. Voire pour Leicester, qui s'intercalera à un point en cas de victoire devant Brighton (à 20h15).