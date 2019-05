Premier League: Tottenham assure sa place en C1

Riche en buts, la 38e journée de Premier League n'aura pas bouleversé le classement final du championnat. Derrière Manchester City et Liverpool, Chelsea termine troisième après son match nul à Leicester (0-0). Les Blues devancent Tottenham, qui a validé sa qualification pour la prochaine Ligue des champions après son 2-2 contre Everton. Eric Dier (3e) et Christian Eriksen (75e) sont les buteurs des Spurs, alors que les Toffees avaient répliqué par Theo Walcott (69e) et Cenk Tosun (72e).

Tottenham reste ainsi devant son meilleur ennemi Arsenal, malgré le succès des Gunners à Burnley (1-3), sur un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang (52e, 63e) qui permet au Ghanéen de termine co-meilleur buteur du championnat à égalité avec Sadio Mané et Mohamed Salah.

Sixième, Manchester United a terminé sa saison par une piteuse défaite contre relégué, Cardiff (0-2), à Old Trafford. Dans les autres rencontres de l'après-midi, larges succès de Newcastle à Fulham (0-4) et de West Ham à Watford (1-4). Crystal Palace a remporté un match spectaculaire contre Bournemouth (5-3), tandis que Southampton et Huddersfield ont fait match nul (1-1).