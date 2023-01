D'un club de Londres à un autre ? Thomas Tuchel pourrait bien faire ce mouvement car l'ancien coach de Chelsea serait en train de rêver d'un poste à Tottenham. Alors qu'Antonio Conte a mis la pression sur ses dirigeants dernièrement et pourrait bien s'en aller en fin de saison, Tuchel se verrait bien endosser la casquette de coach des Spurs. D'après le London Evening Standard, le coach allemand, vainqueur de la Ligue des Champions en 2021 avec Chelsea, se verrait bien remplacer Conte en cas de départ de l'Italien. Sans poste depuis septembre dernier et son licenciement de Chelsea, Tuchel est cité dans différents clubs et sélections depuis quelques mois.

Tuchel bientôt coach des Spurs ?

Les Spurs sont actuellement 5e de Premier League et commencent à s'éloigner du top 4 avec déjà cinq points de retard sur Manchester United. Antonio Conte a récemment indiqué à ses dirigeants qu'il veut entraîner une équipe qui joue le titre et cela pourrait bien le pousser à s'en aller, alors que son contrat prend fin au terme de la saison. Bien qu'une option d'un an soit incluse dans son contrat, les dirigeants ne sont pas certains de continuer avec l'ancien coach de la Juventus de Turin.