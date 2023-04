Premier League : Thomas Tuchel réagit au départ de Graham Potter et à la rumeur Julian Nageslmann

Chelsea a tranché Dimanche, le club londonien a officialisé sa séparation avec Graham Potter. Fragilisé par un manque de résultats, le technicien passé par Brighton n’a pas survécu à la défaite des Blues, samedi, contre Aston Villa (0-2). Pour le remplacer, Chelsea aurait coché le nom de Julian Nagelsmann. L’entraîneur âgé de 35 ans vient d’être tout juste démis de ses fonctions au Bayern Munich.

"Il ne va pas me demander mon avis, parce qu’il n’en a pas besoin"

En conférence de presse d’avant-match de la demi-finale de la Coupe d’Allemagne face à Fribourg, Thomas Tuchel, ancien entraîneur de Chelsea et actuellement sur le banc du Bayern, a réagi à l’actualité du club anglais. « J’ai appris la nouvelle très tard hier soir. Le timing a coïncidé avec ma nomination ici. J’ai beaucoup aimé y travailler et j’y ai noué des amitiés pour la vie. Mais le club a beaucoup changé, donc je n’ai pas ressenti de grandes émotions. Julian Nagelsmann à Chelsea ? Il ne va pas me demander mon avis, parce qu’il n’en a pas besoin ».