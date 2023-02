Dimanche 26 février, les joueurs de Tottenham accueillaient leurs rivaux de Chelsea pour la 25ème journée du Championnat anglais. Si Oliver Skipp et Harry Kane ont été les bourreaux des Blues, le club de Chelsea a également perdu l'un de ses joueurs au cours de la rencontre. Face aux Spurs, le défenseur Thiago Silva s'est blessé au genou et a dû subir des examens plus approfondis. Ce mardi, Chelsea a publié un communiqué annonçant de mauvaises nouvelles pour le joueur.

"Ayant subi une blessure au genou au cours de la première période du match de dimanche contre Tottenham Hotspur, Thiago a fait l'objet d'examens plus approfondis et d'un scanner à son retour au center d'entraînement ce lundi. Les résultats du scanner confirment des dommages aux ligaments du genou de Thiago et il travaillera maintenant étroitement avec le département médical du club pendant sa rééducation afin de retourner sur le terrain le plus rapidement possible." a indiqué le communiqué.