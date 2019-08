Premier League: Six transferts restent à valider

Le marché anglais s'est terminé à 18h (heure française), mais les clubs peuvent encore faire parvenir les documents à la Ligue jusqu'à 20h, afin de valider le mouvement.

La Premier League a indiqué que ce délai supplémentaire concernerait 6 transferts, sans toutefois révélé quelles équipes et quels joueurs étaient concernés. Les mouvements de David Luiz à Arsenal, Ryan Sessegnon à Tottenham ou Alex Iwobi à Everton pourraient être dans la short-list.

Ce délai pourra sans doute permettre aux clubs concernés de pouvoir valider la transaction, afin d'éviter les retards de fax, comme lors du transfert avorté de David De Gea au Real Madrid en 2015.

Six deal sheets were submitted ahead of the 1700 BST deadline.



Clubs have until 19:00 BST in which to submit the full paperwork. #DeadlineDay #PL