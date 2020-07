Premier League : Sidibé retourne à l'AS Monaco

Prêté cette saison à Everton (25 apparitions en Premier League, dont 18 titularisations avec le club anglais), Djibril Sidibé (27 ans) ne restera pas chez les Toffees, douzièmes du championnat sous la direction de Carlo Ancelotti. Si Sidibé avait su se montrer à son avantage poste de latéral droit, prenant la place du titulaire le plus régulier, Seamus Coleman, il a connu une baisse de régime lors de la seconde partie du championnat. Le club anglais a en effet annoncé ce lundi le départ du latéral français qui rentre donc à Monaco.

