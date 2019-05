Premier League: Salah, Mané et Aubameyang meilleurs buteurs

Pour la deuxième saison consécutive, Mohamed Salah termine meilleur buteur de Premier League en 2018-2019. Mais l'Egyptien, qui a moins marqué (22 buts) que lors du précédent exercice (32 réalisations), termine cette fois ex-aequo avec deux joueurs, son coéquipier Sadio Mané (Liverpool) et Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal). Pendant que Salah est resté muet, le Sénégalais a inscrit un doublé contre Wolverhampton (2-0), tout comme le Ghanéen avec les Gunners à Burnley (1-3).

22 goals



Pierre-Emerick Aubameyang

Sadio Mane

Mohamed Salah



Three amazing players, three amazing seasons and all worthy winners of the @CadburyUK Golden Boot! pic.twitter.com/yPJrEd7Bcp