Premier League: Salah élu joueur du mois de janvier

L'attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah a été élu joueur du mois de janvier en Premier League, a communiqué ce lundi la Professional Footballers Associations sur son compte Twitter. Auteur de trois buts sur le mois mais pour un bilan de deux victoires et deux défaites, le joueur des Reds obtient ainsi sa première distinction individuelle de la saison. Le trophée aurait pu revenir à un joueur de Manchester United. Marcus Rashford et Paul Pogba ont notamment conduit les Mancuniens à un bilan presque parfait de trois victoires et un match nul.