Premier League : Reprise le 17 juin ?

Selon les médias britanniques dont la BBC et The Telegraph, le championnat d'Angleterre reprendra ses droits le mercredi 17 juin. Une date convenue par les clubs de Premier League, et ce après que la Liga ait aussi annoncé son retour pour le 11 juin. De son côté, la Bundesliga a déjà repris depuis le 16 mai. Une bonne nouvelle pour Liverpool, largement en tête du classement devant Manchester City et qui pourra poursuivre sur sa lancée pour ravir son premier titre de champion depuis 1990.

Un choc Manchester City - Arsenal pour commencer

Depuis quelques semaines, le retour de la première division anglaise masculine s'apparentait à une évidence. Un programme en plusieurs étapes avait été instauré par la Fédération Anglaise, la dernière étant l'autorisation des entraînements avec contacts ce mercredi - entraînements qui avaient repris depuis une semaine. Le championnat anglais reprendra donc le jeudi 17 juin avec deux matchs en retard au programme - Aston Villa - Sheffield United et le choc Manchester City - Arsenal. La 30ème journée aura lieu le week-end qui suivra. Mathématiquement, Liverpool est à deux succès de décrocher un titre de champion que le club attend depuis 30 ans.