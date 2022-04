Premier League : Ratcliffe et Ineos offrent 5 milliards d'euros pour racheter Chelsea

"C'est une offre britannique pour un club britannique", explique l'entreprise dans un communiqué, promettant "d'investir dans Stamford Bridge pour en faire un stade de classe mondiale", ainsi que dans le secteur sportif pour réunir "les meilleurs joueurs et et entraîneurs du monde". Le prestigieux club londonien a été mis en vente depuis le 2 mars par son propriétaire russe Roman Abramovitch, visé par des sanctions après l'invasion en Ukraine. Stephen Pagliuca, co-propriétaire des Boston Celtics (basketball); un consortium mené par Todd Boehly, co-propriétaire des Los Angeles Dodgers (baseball); et Martin Broughton, ancien président de Liverpool et de British Airways sont les trois autres candidats à un rachat annoncé comme imminent. Mais Jim Ratcliffe est venu perturber cet écosystème avec une offre tardive qui impliquera 2 milliards d'euros d'investissements dans le club sur 10 ans, et 3 milliards en direction d'une fondation caritative pour soutenir les victimes de la guerre en Ukraine.

Selon plusieurs médias, l'offre de Ratcliffe est de loin la plus élevée. L'homme d'affaires de 69 ans avait déjà envisagé une offre en 2019, avant de se rabattre sur le club de Nice. Ineos donne également son nom depuis 2019 à l'une des équipes les plus en vue du cyclisme. "Nous croyons que Londres doit avoir un club qui reflète la stature de la ville. Un club qui soit tenu de la même manière que le Real Madrid, Barcelone ou le Bayern Munich", explique Ineos, assurant "faire cet investissement en tant que fans du beau jeu et non en vue d'en tirer un profit". Chelsea espère avoir un nouveau propriétaire en place d'ici la fin mai, de manière à préparer la saison prochaine dans la sérénité. Les sanctions actuelles empêchent en effet toute signature de contrat avec les joueurs. Les Blues sont actuellement troisièmes du Championnat d'Angleterre, loin derrière le duo de tête Manchester City - Liverpool.