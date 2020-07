Premier League : Quels axes de progression pour Liverpool ?

Qui peut résister à Liverpool ? Actuellement, le club de la Mersey est champion en titre en Premier League et en Ligue des Champions. Un palmarès qui en dit long sur les performances des Reds depuis l’arrivée de Jürgen Klopp en 2015. Cinq ans après, l’Allemand a mis fin à quelques longues disettes et pas grand-chose ne résiste à sa formation. Pour autant, les Scousers ont encore quelques axes de progression à développer pour s’imposer comme l'équipe phare de ses dernières années. Cependant, l’ancien du Borussia Dortmund ne doute pas des capacités du club à pouvoir y arriver dans les prochaines années.

Viser un doublé et plus si affinités…

« Où serons-nous dans deux ou trois ans ? Je n’en ai aucune idée. Mais la moyenne d’âge du groupe est bonne. Notre progression ne se terminera pas cette saison », lançait Klopp lors d’une conférence de presse en janvier 2019. Un an et demi plus tard, force est de constater que l’intéressé avait raison. Cependant, avec sa rotation assez serrée, l’Allemand a peut-être mis fin précocement à la saison de Liverpool. En effet, éliminé de la Ligue des Champions et des coupes, le club peut d’ores et déjà se tourner vers la saison prochaine. C'est pourquoi, recruter durant le prochain mercato quelques éléments pour augmenter quantitativement l’effectif ne serait pas un luxe pour les Reds. Ainsi, Liverpool pourrait jouer plus facilement sur plusieurs tableaux.

Klopp a un rêve

Mais, pourquoi recruter quand son centre de formation peut permettre à son club de passer un cap ? C’est en tout cas une des réflexions menées par Klopp dernièrement, ce dernier rêvant d’une « équipe pleine de Scousers. » Il faut dire que les Reds ne manquent pas d’éléments prometteurs, comme Curtis Jones, Harvey Elliott ou encore Neco Williams. « Le plus gros avantage pour les jeunes joueurs est le temps. Notre académie a produit plusieurs grands joueurs ces dernières années. Plus vous pouvez former de joueurs, mieux c’est car cela vous fait économiser de l’argent », expliquait d’ailleurs récemment l’Allemand. Il ne lui reste plus qu’à mettre ça en pratique lors des derniers matchs sans enjeu de la saison.