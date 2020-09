Premier League : Quel rôle pour Giroud dans le Chelsea new look ?

Olivier Giroud a-t-il un avenir du côté de Chelsea ? Cette question revient assez régulièrement ces derniers mois, mais encore plus cet été. En effet, privés de recrutement jusqu'en janvier dernier, les Blues se sont particulièrement bien rattrapés, avec pas moins de 220 millions déjà dépensés. Un secteur a été plutôt bien renforcé et il s'agit ainsi de l'attaque. Parmi les principales arrivées, on peut ainsi noter celles d'Hakim Ziyech (27 ans), de Timo Werner (24 ans) ou bien encore de Kai Havertz (21 ans). Tant de talents amenés à se disputer les places de titulaires sur le front de l'attaque du club londonien. Le début d'un nouveau cycle, avec ce véritable pari sur l'avenir. Au milieu de tous ces jeunes joueurs, Olivier Giroud, au club depuis 2018 et âgé aujourd'hui de 33 ans, fait donc forcément figure d'ancien. S'il reste à Chelsea, le champion du monde français n'aura peut-être pas autant de temps de jeu que cela.

Chelsea n'aurait pas l'intention de se séparer de Giroud Mais ce fut également le cas les années précédentes, lorsqu'il était alors en concurrence avec notamment Tammy Abraham. Malgré ces nombreuses arrivées, la formation entraînée par Frank Lampard n'aurait toutefois pas signifié à l'ancien Montpelliérain son intention de s'en séparer. D'autant plus que l'an passé, le Tricolore avait réalisé une fin de saison en boulet de canon, avec ainsi notamment un total de six buts inscrits lors de ses neuf dernières rencontres disputées, toutes compétitions confondues. D'ailleurs, ce n'est certainement pas pour rien que Chelsea, quatrième du classement de Premier League l'an passé, a terminé troisième meilleure attaque du championnat, avec un total de 69 buts marqués. Encore sous contrat pendant un an, Olivier Giroud a pourtant vu, ces derniers jours, son nom circuler du côté de la Juventus Turin.

« Je suis un joueur de Chelsea, je me sens bien ici » Une rumeur finalement rapidement démentie par le principal intéressé, sur la chaîne Téléfoot : « Les Italiens s'emballent un peu vite. J'ai été très surpris de recevoir autant de messages de potes. [...] Je suis un joueur de Chelsea, je me sens bien ici. Je n'ai pas fait ma belle fin de saison, comme ça, pour partir d'entrée et ne pas y croire. Toujours rien lâcher et me battre pour ma place, et on verra comme ça se passe. Chelsea et la Juve sont des grands clubs, et c'est toujours bien d'attirer l'attention de ce genre de clubs. C'est flatteur. J'ai bien la tête ici. Je reste concentré sur Chelsea. On verra dans les semaines à venir comment ça va se passer. Il n'y a absolument rien de signé, rien de fait. Je préfère le démentir et être bien clair là-dessus. » Si le nouveau rôle d'Olivier Giroud n'est donc pas encore clairement défini, le joueur semble bel et bien avoir l'intention d'en jouer un. En attendant, Chelsea aura déjà l'occasion de montrer son nouveau visage offensif, dès ce lundi (21h15), à l'occasion de la première journée de Premier League, sur la pelouse de Brighton.