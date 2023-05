Premier League : Quand une star d’Arsenal rend hommage à Cristiano Ronaldo !

Gabriel Martinelli rend hommage à Cristiano Ronaldo. Depuis plusieurs saisons, le jeune ailier s’est fait une place de choix dans le onze de départ d’Arsenal et ne cesse de progresser. Excellent lors de cette campagne, en témoigne ses 15 buts en Premier League, l’international brésilien aurait néanmoins pu rejoindre un autre géant d’Angleterre. Dans les colonnes de Soccer Bible, Gabriel Martinelli a fait part de son amour pour Cristiano Ronaldo et a révélé avoir fait un essai avec Manchester United, sans succès.

"Je le regardais beaucoup quand j'étais jeune"

« Si vous parlez de footballeurs, la personne que j'admire est toujours Cristiano Ronaldo. Je le regardais beaucoup quand j'étais jeune. […] Je pense que j'avais 13 ou 14 ans lorsque je suis allé à Manchester pour la première fois. Je ne me souviens pas exactement, mais j'étais encore jeune, personne ne me connaissait. C'était une nouvelle expérience pour moi, d'être loin de chez moi. Je n'ai pas aimé ça au début. Je voulais rester à la maison, mais j'allais avec mon père dans ces endroits et j'avais un peu peur. Un pays différent, une langue différente que je ne parlais pas, c'était difficile pour moi »