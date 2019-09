Premier League: Pukki élu joueur du mois d'août

Teemu Pukki est le premier joueur du mois de la saison 2019-2020 de Premier League.

Le buteur finlandais a inscrit 5 buts en 4 journées, avec notamment des réalisations contre Liverpool, Chelsea et un triplé contre Newcastle. Il a logiquement été élu par les fans anglais qui ont voté pour lui. Malgré sa grande forme, son club Norwich est englué à la 19e place avec seulement une victoire.

Il a rejoint ce lundi la sélection finlandaise pour disputer les qualifications à l'Euro 2020. Les Scandinaves sont actuellement deuxièmes de leur groupe, derrière l'Italie et devant l'Arménie.

Teemu Pukki has been voted August’s Premier League PFA Fans’ Player of the Month!



