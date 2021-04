Premier League : Première défaite pour le Chelsea de Tuchel

Thiago Silva a plombé les Blues



Un second acte à sens unique

Chelsea n’est plus invaincu sous la coupe de Thomas Tuchel.19e au classement. Et ce fut une gifle douloureuse avec pas moins de cinq buts concédés de la part des Blues. Soit plus que lors de l’ensemble lors de 18 précédentes sorties.Les Londoniens se sont donc fait corriger par les Baggies et. Alors que son équipe menait logiquement 1-0 grâce à un but de Christian Pulisic, l’ancien Parisien a commis un tacle dangereux sur un adversaire, les deux pieds décollés. L’arbitre lui a adressé un jaune, et c’était son deuxième de la partie. Décidément, WBA ne réussit pas du tout au Brésilien, vu qu'il s'était déjà totalement raté à l'aller.Avec un homme en moins, Chelsea a totalement perdu le fil de la rencontre. Les locaux ont retardé l’échéance jusqu’à la fin de la première période avant de céder à deux reprises.(47e et 49e). Déjà victorieux de Liverpool à l’extérieur au début de l’année, les hommes de Sam Allardyce voyaient alors poindre un nouveau succès de prestige face à un ténor du championnat.Au retour des vestiaires, et avec la confiance de leur côté, les visiteurs n’ont pas laissé échapper la victoire.La première, de toute beauté, était signée Callum Robinson (62e). La seconde, elle, fut l’œuvre de Mbaye Diagne (68e). Enfin, Robinson parachevait le succès des siens avec un dernier pion à l’entame du temps additionnel. Entre-temps, Mason Mount avait limité la casse (71e) mais sans vraiment relancer le suspense.Avec cette lourde défaite,. Les Blues pourraient être doublés par leurs voisins de West Ham à l’issue de cette levée. Ce n’était clairement pas la meilleure façon de préparer le quart de Ligue des Champions contre le FC Porto.