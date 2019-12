Premier League : Pourquoi Liverpool a tout à perdre contre Leicester

31 - Liverpool 🔴 est invaincu lors de ses 31 derniers matches de Premier League, égalant la plus longue série de son histoire dans l’élite (31 entre mai 1987 et mars 1988). Bulldozer.#LIVBHA pic.twitter.com/X2jCeV588a

— OptaJean (@OptaJean) November 30, 2019

L'équipe surprise n'en est plus une

59% - Jürgen Klopp a remporté 59% de ses matches toutes compétitions confondues avec Liverpool (139/234), meilleur ratio parmi les entraîneurs comptant plus de 50 matches à la tête des Reds. Prolongé. pic.twitter.com/cKFS2RCoMH

— OptaJean (@OptaJean) December 13, 2019

Guardiola fataliste

Ce jeudi 26 décembre 2019, Liverpool est sans doute à un tournant de sa saison. Alors que les Reds se déplacent au King Power Stadium pour y défier Leicester lors de ce Boxing Day, le résultat devrait fortement impacté la fin de saison en Premier League. Actuellement, l'équipe de Jürgen Klopp occupe la 1ere place avec 49 points, soit dix de plus que les Foxes qui comptent un match en plus. Une victoire contre son dauphin et les récents champions d'Europe et du monde s'envoleraient un peu plus vers le titre en Angleterre, qui leur échappe depuis 1990. Autant dire que les Reds ont presque tout à perdre, eux qui reviennent d'un voyage épuisant au Qatar pour la Coupe du monde des clubs.Surtout, que c'est l'équipe sensation de la Premier League qui se dressera en face. Après avoir impressionné en début de championnat, les joueurs de Brendan Rodgers sont désormais confortablement installés dans le top 4, malgré la défaite contre Manchester City (3-1) avant Noël. Portés par un intenable Jamie Vardy, auteur de déjà 17 réalisations, les Foxes ont tout pour faire tomber une seconde fois Liverpool, qui n'a été battu qu'une fois en 2019 en Premier League (le 3 janvier dernier contre les Citizens (2-1)). Si une défaite des coéquipiers de Sadio Mané n'aurait rien de grave, elle pourrait tout de même briser leur incroyable dynamique et leur faire bien mal débuter cette période des fêtes, avant de recevoir Wolverhampton et Sheffield United.Loin de tout ça, Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, semble pourtant avoir déjà plus ou moins fait une croix sur un possible revirement de situation en Premier League. « Quand une équipe gagne 16 matchs sur 17, il est réaliste de penser qu'il va être compliqué de lui courir après. Il faut gagner les matchs, assurer notre qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine, et ensuite on verra. Quand une équipe perd un seul match en 55 journées, il est difficile de penser qu'elle va en perdre quatre ou cinq en trois mois... », a reconnu le technicien à la tête du principal concurrent des Reds pour le titre.