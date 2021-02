Engagé dans la lutte pour le titre, Manchester United a concédé un match nul très frustrant face aux Toffees de Carlos Ancelotti, au terme d'un match fou où le deuxième club de Liverpool a égalisé dans toutes dernières secondes (3-3). Frustré, Ole Gunnar Solskjaer a fait une mise au point devant la presse.

"On ne devrait même pas être considérés comme des prétendants au titre !"

"On ne parle pas de remporter des titres. On vient de loin avec cette équipe. On ne devrait même pas être considérés comme des prétendants au titre. Ça, c'est pour les médias, a tonné le Norvégien. On doit être meilleurs en équipe et ensuite on verra où l'on terminera. On doit arrêter de prendre des buts faciles. Ils ont eu trois tirs cadrés et ils ont marqué trois buts. C'est décevant. Et quand ça arrive à la dernière minute du temps additionnel, c'est très décevant. Je n'accuserai personne sur les buts mais on sait qu'on peut mieux défendre."