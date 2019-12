Pogba : "Quand je suis arrivé, tout était plus grand ! Le centre d'entraînement, le terrain, les joueurs, tout. J'avais les yeux ouverts tout le temps. Puis j’ai mis le maillot pour la première fois et j’ai dit : «Wow, je suis à Manchester United», je ne pouvais pas y croire." pic.twitter.com/JljOJ5tE3l

— Manchester United (@MUnitedFR) December 13, 2019

Paul Pogba, qui devrait faire son retour dans les prochains jours selon son manager, continue de faire les gros titres des médias anglais, espagnols et même italiens sur la question de son avenir. L'international français s'est exprimé dans un entretien accordé au site officiel de son club dans lequel il affirme que Manchester United est le plus grand club de l'histoire,« Je pense et j'espère pouvoir aider les jeunes.et ils ont la chance de faire partie de ce club. Alors je leur dis : 'Saisis ta chance, joue, tu es jeune, tu as de la qualité, tu n'as rien à craindre. », a ainsi conseillé Pogba aux jeunes pépites d'Old Trafford. « J'espère pouvoir leur donner le bon exemple quand je suis sur le terrain et en dehors du terrain et, même si je ne me considère pas comme vieux, j'espère que les jeunes joueurs viendront un jour prendre ma place[à la fin du match]. C'est comme ça, je ne jouerai pas éternellement. » De là à dire que le Français s'inscrit dans la durée chez les Mancuniens...