Premier League : Pogba encore passeur, MU contrarié

Manchester United retombe déjà un peu sur terre. Une semaine après leurs débuts en fanfare contre Leeds (5-1), les Red Devils ont dû se contenter d'un nul dimanche à Southampton (1-1). Après un but contre son camp de Fred à la demi-heure de jeu, les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer ont tout de même bien réagi après la pause, avec notamment cette cinquième passe décisive de la saison, déjà, pour Paul Pogba en faveur de Greenwood (1-1, 55eme).



A tel point qu'on imaginait MU, sans Raphaël Varane encore sur le banc, aller déposer son adversaire à force d'enchaîner les mouvements incisifs dans la surface des Saints. Mais si Bruno Fernandes aurait pu marquer (65eme), c'était aussi le cas pour Adam Armstrong un peu plus tard (74eme). Sans un arrêt de De Gea, les Mancuniens étaient donc à deux doigts de connaître la défaite, ce qui tempère la déception. "C'était un match difficile, ils ont bien défendu mais on a quand même perdu deux points, estime néanmoins Greenwood pour Sky Sports. Paul Pogba est un excellent joueur, il l'a encore montré sur le but et nous sommes heureux de l'avoir avec nous."



En revanche, tout continue parfaitement pour Tottenham, qui rejoint Liverpool et Brighton en tête avec sa deuxième victoire sur le terrain de Wolverhampton (0-1), une semaine après avoir dominé Manchester City d'entrée (1-0). Dele Alli a vite inscrit le seul but sur penalty (9eme), avant que Hugo Lloris ne sorte l'arrêt décisif seul face à Adama Traoré (62eme). Harry Kane est entré en jeu (72eme) pour ses premières minutes de la saison et a même failli marquer (81eme).