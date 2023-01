Depuis le début de saison, deux jeunes de l'académie de Manchester City gagnent du temps de jeu : Cole Palmer et Rico Lewis. Si le milieu offensif peine à se frayer une place parmi la haute concurrence en attaque, le second, lui, commence à s'imposer dans l'équipe de Pep Guardiola. Son entrée contre Chelsea en milieu de semaine a d'ailleurs été déterminante dans la quête des trois points.

Ce dimanche, Manchester City et Chelsea se réaffronteront. Cette fois, ce sera dans le cadre des 32èmes de finale de la FA Cup. Ce samedi, Pep Guardiola a été interrogé en conférence de presse sur son jeune milieu de terrain, capable de jouer au poste de latéral droit, Rico Lewis. Il l'a encensé et a fait part de sa confiance envers son jeune joueur et son académie.

"Sur les derniers matchs, Rico a montré sa capacité à améliorer l’entrejeu. À chaque instant, il sait quand s’ouvrir le jeu à l’intérieur et quoi faire. Il a changé la donne. Sur le contrat, je ne suis pas la bonne personne, je ne connais pas la décision du club. Mais ce qu’il a fait lors des trois derniers matchs contre les meilleures équipes, sous une forte pression, à quel point il a bien joué, a dépassé mes attentes. Quand on passe en revue les matchs, tout a été bien fait. C’est un joueur tellement intelligent et il peut jouer à différents postes. Nous sommes ravis que l’Académie ait produit un autre joueur de haut niveau et nous espérons qu’il pourra rester longtemps."