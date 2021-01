No goals yet in north London.

De Gea était scotché (65e). Les occasions se succédaient des deux côtés du terrain. Bernd Leno devait intervenir sur une tentative des vingt mètres signée Paul Pogba. À dix minutes de la fin, une frappe de Pépé passait tout près du poteau gauche de De Gea, alors que dans la foulée, Odegaard faisait sa première apparition avec son nouveau maillot à la place de Smith-Rowe. En fin de rencontre, une magnifique reprise de volée signée Cavani passait d'un rien à côté. Mais rien n'allait être inscrit dans cette partie. Malgré son pédigrée et s'il a proposé du spectacle, ce choc s'est achevé sur un score vierge (0-0). Manchester United et Arsenal se quittent dos à dos. Comme un bon vieux match de Ligue 1...



Arsenal, qui au coup de sifflet initial, restait sur sur 6 matches sans défaite en PL, recevait ce samedi soir une équipe de Manchester United qui se devait de réagir, après avoir été battue logiquement mercredi sur son terrain contre Sheffield United, la lanterne rouge de la Premier League. Ce choc chargé d'histoire opposait ce soir deux équipes qui fleuraient bon la France et la Ligue 1. Alexandre Lacazette, Paul Pogba, Nicolas Pépé, David Luiz et Edinson Cavani se défiaient. Et la première période a été aussi avare en but que lors d'un match du championnat de France... Dès la 9e minute, les Red Devils réclamaient un penalty après près un contact dans la surface d'Arsenal entre Cedric Soares et Bruno Fernandes, mais l'arbitre ne bronchait pas. Dix minutes plus tard, Bernd Leno détournait difficilement sur sa gauche une frappe de Fred consécutive à un corner de Fernandes. Arsenal avait choisi de procéder en contre et de laisser le cuir à United, qui en profitait. Bruno Fernandes, trouvé par Paul Pogba, voyait son tir passer au ras du montant gauche de Leno peu après la demi-heure de jeu.Sans doute boosté par le discours de Mikel Arteta à la pause, Arsenal revenait sur le pré avec de meilleures intentions. Un centre signé Bellerin, côté droit, permettait à Willian d'oser une frappe détournée en corner par Aaron Wan-Bissaka. David Luiz, lui, voyait sa reprise de la tête contrée suite centre de Willian dans la surface mancunienne à la 53e minute. Manchester United rétorquait à l'heure de jeu, avec une très grosse opportunité. Cavani ratait ainsi le cadre à bout portant, lui qui pouvait s'en vouloir de ne pas avoir ouvert le score. En face, Lacazette obtenait un coup franc qu'il se chargeait de frapper, envoyant le cuir heurter la barre alors que