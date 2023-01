Premier League : "On ne peut pas jouer comme au Monopoly", Jurgen Klopp s'agace sur le mercato

Si Liverpool réalise un début de saison moyen, les Reds veulent tout faire pour redresser la barre et atteindre au moins la Ligue des Champions en fin de saison. Pour ce faire, le finaliste de la dernière Ligue des Champions tente de recruter de nouveaux éléments. Première arrivée dès le 1er janvier, celle de Cody Gakpo, l'une des stars du dernier Mondial au Qatar.

En conférence de presse, Jurgen Klopp a été interrogé sur la suite du mercato. L'Allemand s'est agacé : "Je ne veux décevoir personne mais on a signé un joueur formidable avec Cody Gakpo et la chose qu'on lit juste après, c'est "Qui ensuite ? On ne peut pas jouer comme au Monopoly. On n'a jamais pu... On ne peut pas juste dépenser. C'est une grosse partie de ma philosophie : travailler avec foi et croyance envers les joueurs qu'on a, ne pas systématiquement les questionner en disant qu'on a besoin d'un autre joueur à leur position."