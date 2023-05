Premier League : Nagelsmann est la priorité numéro un de Tottenham

Alors que Tottenham est toujours à la recherche de son coach pour la saison prochaine, des discussions sont toujours en cours entre les Spurs et Julian Nagelsmann, selon Sky Allemagne. Si le poste intéresse l'entraîneur allemand, ce dernier ne souhaite pas se précipiter pour prendre une décision.

Le Bayern possède toujours une clause

Grand favori pour reprendre le travail d'Antonio Conte, pour le moment aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties. D'autant plus que Tottenham devra en plus négocier avec le Bayern qui exige aussi des frais de transfert. Il existerait toujours une clause selon laquelle tout club souhaitant s'attacher les services de son ancien technicien, devra dans un premier temps payer une certaine somme aux Bavarois. De son côté, Julian Nagelsmann attend d'en savoir plus sur le projet de Tottenham pour la saison prochaine, et la marge de manœuvre qu'il aura sur le prochain mercato.