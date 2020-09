A first real sight of goal for United but @PaulPogba has his effort saved from the edge of the area.#MUFC #MUNCRY pic.twitter.com/hzV0UmqLZs

Pas certain de débuter le match, Paul Pogba entamait bel et bien la rencontre, lui qui avait manqué le rassemblement en Équipe de France pour cause de coronavirus. Donny Van De Beek, lui, entamait la rencontre sur le banc. Ce qui n'allait pas empêcher les Red Devils d'encaisser le premier but de la rencontre. Dès la 7e minute, Mitchell, qui avait de la latitude sur le flanc gauche. alimentait Schlupp qui s’offrait un centre rasant en direction du second poteau et de Townsend.Pusillanime dans ses offensives et frileux en défense, Manchester United remerciait De Gea. Le portier espagnol se rendait l'auteur d'une une jolie manchette sur une tentative signée Ayew juste avant le repos (43e).En seconde période, les Red Devils voyaient Paul Pogba tenter sa chance (51e) d'une frappe sans conviction sereinement captée par Guaita, alors que Mason Greenwood revenait sur les terrains après ses écarts extra-sportifs avec l'équipe nationale d'Angleterre en remplaçant James. Sur un centre de Fosu-Mensah à l'heure de jeu, le jeune attaquant croisait trop sa tentative du crâne. Les choses allaient de mal en pis pour United, qui allait concéder un penalty à 20 minutes du termes, suite à une main de Lindelöf sur une frappe d'Ayew. Mais l'ancien marseillais, chargé d'exécuter la sentence, se fendait d'une frappe trop écrasée. Les Eagles allaient bénéficier de la décision de l'arbitre de retirer le penalty. En effet, de Gea avait quitté sa ligne au moment de la frappe.Des Mancuniens furieux contre l'arbitre allaient réduire la marque par Van de Beek, leur nouvelle recrue, qui avait remplacé Pogba (66e). Un plat du pied droit croisé du milieu batave portait le score à 1-2 avant que Zaha ne crucifie les derniers espoirs d’égalisation des locaux à 5 minutes du terme, s'offrant un doublé personnel sur un enchaînement contrôle, frappe croisée consécutivement à un service signé Mitchell.