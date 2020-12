Premier League : Mikel Arteta peut-il être viré après le derby ?

13 - Arsenal’s tally of 13 points is their lowest after their opening 10 matches of a league campaign since the 1981-82 season (12). Collapse. pic.twitter.com/QaZ6olTYXj

Rien ne va plus à Arsenal. Après déjà dix journées disputées en Premier League, le club londonien ne pointe qu'à la 14eme place du classement du championnat d'Angleterre, avec 13 petits points, seulement quatre victoires pour un match nul mais également et surtout cinq défaites. Il s'agit de son plus mauvais départ en Premier League, après dix rencontres, depuis la saison 1981-82 (12 points). Ce dimanche (17h30), les Gunners disputeront le derby contre Tottenham, actuel leader du classement du championnat d'Angleterre. Une rencontre de tous les dangers, et à plus d'un titre. Au vue de la situation actuelle d'Arsenal, de plus en plus d'observateurs s'interrogent sur l'avenir de l'entraîneur des Gunners, à savoir l'Espagnol Mikel Arteta, aujourd'hui âgé de 38 ans et en poste depuis le 20 décembre 2019.Une nouvelle défaite pourrait faire tâche et l'ancien adjoint de Pep Guardiola du côté de Manchester City pourrait être amené à faire ses valises plus tôt qu'il ne l'aurait certainement lui-même imaginé. Pourtant, depuis le début de la saison, les Gunners encaissent que très peu de buts, soit douze au total, ce qui fait d'Arsenal la cinquième meilleure défense du championnat. C'est devant que les problèmes sont criants. En effet, avec seulement 10 petits buts inscrits, Arsenal possède la quatrième plus mauvaise attaque de Premier League. Si ces chiffres n'évoluent pas, alors Mikel Arteta pourrait donc bel et bien en faire les frais. D'autant que les comparaisons avec son prédécesseur, à savoir son compatriote Unai Emery, aujourd'hui âgé de 49 ans et resté en poste entre le 23 mai 2018 et le 29 novembre 2019, n'ont pas tardé avant de fuser.Car au moment où l'actuel coach de Villarreal s'est fait virer, Arsenal occupait alors la 8eme place du classement de Premier League, après 13 journées disputées, pour un bilan de quatre victoires, six matchs nuls mais également trois défaites. En moyenne, au début de la saison dernière, les Gunners avaient alors remporté 1,38 point par match pour un taux de victoires de 23,5%. Depuis le début de la saison, ils ont remporté, en moyenne, 1,3 point par match pour un taux de victoire de 40%. Au regard de tous ces chiffres, et alors que se profile donc un duel particulièrement attendu contre les hommes de José Mourinho, très en forme, nul doute que la prestation des Gunners sera particulièrement scrutée. De son côté, Mikel Arteta va devoir vraisemblablement trouver la bonne formule, pour ne pas apprécier le déplacement sur la pelouse de Dundalk, en Ligue Europa, ce jeudi (18h55), devant sa télévision.