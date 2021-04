Premier League : Mauvaise opération pour Leicester à Southampton

Ce vendredi soir, la rencontre à Southampton a débuté de bonne façon pour Leicester. Consécutivement à un mauvais contrôle de Vestergaard à l'entrée de sa surface de réparation, le défenseur a voulu reprendre le ballon mais a effectué un très mauvaise geste sur Vardy en tant que dernier défenseur. De fait, l'exclusion a été logique, et cela après seulement 9 minutes de jeu. Dès lors, on pouvait songer au match du 26 octobre 2019 entre les deux équipes lors duquel les Saints avaient déjà dû composer à 10 contre 11, suite à l'expulsion de Ryan Bertrand. Leicester s'était imposé 9-0.

Leicester sous la menace de Chelsea et West Ham

Mais la direction prise n'a pas été la même pour les Foxes. Incapable de se créer des occasions, l'équipe dirigée par Brendan Rodgers a subi un énorme coup du sort, lors de la seconde période, avec le penalty marqué par Ward-Prowse en raison d'une main d'Iheanacho (61ème). D'une tête bien sentie, Jonny Evans a su égaliser pour Leicester, alors dos au mur (68ème). Cependant, le déroulé du match n'a pas changé ensuite. Mêlant manque d'idées et manque de lucidité dans le dernier geste, Leicester n'a pas été capable d'inscrire le but de la victoire. Situés à la troisième position du classement (63 points), les Foxes pourraient voir Chelsea (58) et West Ham (55) revenir dans la lutte à la Ligue des Champions.